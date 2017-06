Casa delle libertà 2.0

Roma. “Le elezioni amministrative sono andate bene e niente ha più successo del successo. Adesso si tratta, con pazienza e gentile sopportazione reciproca, di sedersi a un tavolo o più tavoli per stabilire un programma, delle regole, per costruire una proposta politica chiara ed esplicita, che abbia come fine un centrodestra unito e di governo. Senza retropensieri”. Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia, legge il risultato delle amministrative appena concluse come un invito a costruire un nuovo soggetto...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.