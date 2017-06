La lezione di Matteo Orfini agli “orfani” del centrosinistra

Centrosinistra sì, centrosinistra no. Sono più meno trent'anni che la sinistra, orfana dell'ombrello protettivo del glorioso Partito Comunista Italiano, si arrovella attorno a questo dilemma: rimettere insieme i pezzi di ciò che fu e che nel tempo sono diventati sempre più piccoli o rivendicare la “vocazione maggioritaria” (e solitaria) di un grande partito? In sintesi, più alleanze o meno alleanze? Modello Ulivo/Unione o modello Pd?

I ballottaggi delle elezioni amministrative hanno sicuramente sancito una sconfitta per i Democratici di Matteo Renzi. Ma altrettanto sicuramente hanno dimostrato che il centrosinistra “allargato” non funziona. Sul Foglio Francesco Cundari ha raccontato perché il mito dell'Ulivo è un'enorme “fake news”. E a sostegno di questa tesi è arrivato anche il presidente del Pd Matteo Orfini. Che su Twitter, attraverso un'immagine, ha mostrato a chi oggi sembra non ricordarlo, cos'era l'Unione prodiana.

La nuova linea è "Renzi convochi subito il tavolo del centrosinistra!". Favoriamo immagine per facilitare il lavoro. #ancheno pic.twitter.com/7pz4jp1Mf6 — orfini (@orfini) 26 giugno 2017

Su Facebook, invece, la sua analisi è stata più ampia (e contiene una citazione proprio dell'articolo di Cundari). La domanda che Orfini rivolge agli “orfani del centrosinistra” è semplice: “Sapete perché abbiamo fatto il Pd? Sapete perché abbiamo scritto nello statuto che il segretario è candidato premier? Sapete perché lo abbiamo pensato fondato sulle primarie aperte? Perché prima c’era il centrosinistra. In cui le leadership venivano stabilite a suon di veti da decine di partiti senza voti o da qualche direttore o editore di giornale”.