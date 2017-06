Come passare dal dominio della "subcultura rossa" al disastro

Roma. A pesare, sul bilancio negativo di queste amministrative, non c’è solo la sconfitta di Genova, città storicamente governata dalla sinistra, o quella dell’Aquila, dove al primo turno il centrosinistra era in vantaggio di 11 punti. C’è anche il risultato nelle cosiddette “regioni rosse”: Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria. In Emilia il Pd ha perso tutti e cinque i ballottaggi. A Parma ha vinto Federico Pizzarotti, ex M5s, mentre a Budrio, dove il centrosinistra governava dal Dopoguerra, il candidato civico...

