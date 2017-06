di Alfredo Mantovano

Nel dibattito sullo ius soli, dentro e fuori il Senato, restano senza cittadinanza i contenuti e il merito dei singoli articoli del disegno di legge – di essi, delle loro contraddizioni, dei danni che provocherebbero non parla nessuno –, mentre mantengono una posizione centrale considerazioni terze, poco inerenti alla materia. Fra queste la c.d. istanza etica: in virtù della quale accogliere quanti più immigrati possibile, e immaginare la cittadinanza per loro e per i loro figli – se nascono in Italia o se qui frequentano un corso scolastico – corrisponde a fornire un doveroso contributo contro la fame e il sottosviluppo, e a favorire l’integrazione. Esponenti significativi del mondo ecclesiale italiano sono interpellati dai media più importanti a sostegno di queste tesi: in assoluta coerenza con l’evocazione dell’indebita ingerenza per gli interventi loro o di loro confratelli quando riguardano eutanasia o unioni civili.

Mi muovo su questa lunghezza d’onda e ricordo che nella Caritas in Veritate (al n. 62) Benedetto XVI forniva in proposito tre indicazioni-chiave: anzitutto richiamando i “diritti delle persone e delle famiglie emigrate” (il migrante va trattato come una persona e non come una merce); poi evocando i diritti “delle società di approdo degli stessi emigrati”, che non coincidono con la sicurezza, ma includono l’identità e l’integrità nazionale; infine, i diritti delle società di partenza degli emigrati, perché non siano depauperate delle risorse necessarie per lo sviluppo. Chi sottolinea positivamente la presenza fra i migranti di ottimi ingegneri, di bravi informatici, di medici e di infermieri capaci – e spinge, sulla base dell’istanza etica, al loro radicamento da noi anche attraverso automatismi sul fronte della cittadinanza – non riflette a sufficienza sul costo per le zone di provenienza dell’impoverimento delle loro risorse umane. Il valente medico arrivato da uno stato del centro Africa non è indispensabile per i sistemi sanitari europei, lo è invece nel Ruanda o nel Ghana. Se è proprio necessario affrontare il dibattito sullo ius soli ignorando il contenuti del relativo disegno di legge, perché non ci si chiede come venire incontro in concreto a queste esigenze?