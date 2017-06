Ecco le città che ci faranno capire se le elezioni si vincono ancora al centro

Roma. Ai ballottaggi di domenica 25 giugno si affronteranno due modelli, emersi nei comuni al voto in tre regioni: Toscana, Liguria e Veneto. Da una parte c’è un centrosinistra che si presenta alle urne con candidati il cui orientamento politico è decisamente spostato a sinistra (Pistoia e Lucca in Toscana, Genova in Liguria), dall’altra ci sono candidati “moderati” o civici che rivendicano l’indipendenza dai partiti (Padova, Belluno e Verona in Veneto). Guardiamo nel dettaglio le situazioni e il contesto politico....

