Scegliete voi: competenza oppure onestà? La difesa scelta dal sindaco di Roma Virginia Raggi per respingere, in modo indignato, le accuse che la potrebbero costringere a fare i conti, dopo l’estate, con un processo per falso in atto pubblico e abuso d’ufficio, relativamente alle nomine in comune di Renato Marra e Salvatore Romeo, contiene un tratto significativo, verrebbe da dire rivelatore, che ci permette di uscire fuori dalle aule del tribunale e ci consente di mettere a fuoco, in modo...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.