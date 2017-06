Sciocchezze e monnezza, commedia d’un anno in Campidoglio

Sul destino di Virginia Raggi rimane per ora scolpito un vaticinio di Paola Taverna, “quella ci distrugge a livello nazionale”. Intanto ieri, consegnata una lettera di tre colonnine smunte al Messaggero, “in cinque anni cambieremo la città” – è una minaccia o una promessa? – la sindaca di Roma non è riuscita nemmeno lei a spiegare che cos’ha esattamente fatto in questi ultimi dodici mesi. Così, dopo aver ricordato Mafia Capitale, dopo aver sottolineato “i problemi che abbiamo ereditato”, dopo...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.