Cinque Stelle e due misure

In una società perfettamente permeata dai disvalori grillini, in cui non si distinguesse un’indagine da una condanna, in cui l’onere della prova fosse solo quello che dimostri l’innocenza dell’indagato, perché la colpevolezza è data per scontata, i Cinque stelle non sopravvivrebbero a se stessi. Cadrebbero sotto i colpi del proprio cannone e dei propri codici di regolamentazione, fra scontrini non rendicontati e incontri segreti che violano la regola del Sacro Blog. D’altronde, i grillini ultimamente non fanno altro che lamentarsi...

