Pier Luigi Bersani continua a ripetere un po’ ossessivamente che l’errore di fondo di Matteo Renzi sarebbe quello di non essersi accorto del pericolo di “destra”. La sua ricetta è quella di un dialogo con il Movimento 5 stelle allo scopo di isolare Silvio Berlusconi. Forse, però, la sua fobia monomaniaca lo ha indotto a non riconoscere “la vacca in corridoio”, cioè a non comprendere che il movimento grillino ha caratteristiche permanenti di tipo anti-istituzionale e antidemocratico, mentre il suo...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.