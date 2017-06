Che cosa non va nello ius soli

La legge sullo ius soli, che affronta l’ultima lettura al Senato in un clima piuttosto teso, viene presentata come una misura necessaria per dare soluzione a vicende personali e famigliari di immigrati stabilmente residenti. I sostenitori della legge insistono a definire la situazione italiana anomala rispetto a quella prevalente in Europa, gli oppositori denunciano l’introduzione di princìpi che finiscono con l’attirare nuova immigrazione. Quello che nessuno dice è che in Italia lo ius soli c’è già: nel 2015 la cittadinanza...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.