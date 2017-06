Elogio della colata di cemento

Con l’avvicinarsi (22 giugno) del primo anno da sindaco di Roma per Virginia Raggi, è tempo di bilanci, che non per nulla coincidono con la débâcle grillina alle amministrative. E con zero da salvare, gli intellò della sinistra urbanistica dicono “che almeno si è evitata un’altra colata di cemento”, causa la telenovela dello stadio della Roma. Ma nella campagna per le comunali l’allarme-colata è echeggiato da Verona a Frosinone, da Tolentino a Catanzaro: un passepartout per tutte le bandiere e...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.