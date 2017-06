Lo scontro tra Porro e Bonafede sul reddito di cittadinanza

Ieri sera, durante la trasmissione Piazzapulita su La7, c'è stato un duro scontro tra il giornalista Nicola Porro e il parlamentare grillino Alfonso Bonafede. Il giornalista ha attaccato il pentastellato sulla proposta di reddito di cittadinanza del M5s. Porro ha detto che non è credibile il meccanismo che prevede il ritiro dell'assegno dopo tre proposte di lavoro rifiutate, perché col mercato del lavoro in stallo come quello di oggi è impossibile trovare tre possibili impieghi per ogni disoccupato italiano. “Ma dove vive, come gliele fa tre offerte di lavoro? Gli fa fare i parlamentari del Movimento 5 Stelle?”, ha incalzato Porro. Bonafede non ha risposto nel merito e ha preferito spostare il discorso sul fondo per le piccole imprese creato dal Movimento con i rimborsi dei parlamentari.