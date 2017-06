Jeremy Corbyn è la sinistra che fa la sinistra, è socialista, è per le nazionalizzazioni, per la spesa pubblica assistenziale, odia l’austerità nei bilanci pubblici, dice di voler lavorare per i molti che soffrono e non per i pochi che se la godono, se ne fotte dell’Europa e del mercato unico: e questo gli ha impedito di andare al governo, di battere una improbabile e impacciata Lady May, incapace di sorriso e sfigurata da una grinta sgradevole, pessima campaigner con...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.