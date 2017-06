Palermo. “Non sono riusciti a fermare il cambiamento”, ha recitato Leoluca Orlando, nelle ore ebbre della festa. E’ lui, ancora una volta, il sindaco di Palermo. La quinta volta, in trentadue anni. Il cambiamento, dice. In realtà, il Professore, così come lo chiamano in tanti, più che l’idea del mutamento trasmette quella dell’eternità. E’ lui a cambiare, rimanendo sempre al centro della scena. La stessa scena. “Siamo noi gli innovatori”, ha osato tra i brindisi. E bisogna sforzarsi un po’,...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.