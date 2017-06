Il voto ci dice che i populismi si combattono più con il buon senso che con l'algebra

Come sempre accade all’indomani di un’elezione amministrativa, ciascun partito oggi tenterà di dimostrare di aver vinto le elezioni in modo palese e ciascun leader politico tenterà di dimostrare che i nove milioni di italiani andati a votare ieri in circa mille comuni non hanno fatto altro che certificare che la linea di ciascun leader è quella giusta e che dunque, mai come oggi, non bisogna interrompere un’emozione. Se c’è un messaggio che in realtà arriva dal voto di ieri, quel...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.