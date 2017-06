Amministrative? Benino, perdono loro

Matteo Renzi non è insoddisfatto del risultato elettorale anche se sa bene che nel secondo turno i candidati del Pd che usciranno vincenti dai ballottaggi non saranno molti: “I dati non sono affatto male sul serio”, ha ripetuto ai suoi anche lontano dalle telecamere. Il segretario si prepara già alle critiche che gli verranno rivolte, tra due domeniche, soprattutto all’interno del suo stesso partito. Ma, come ha spiegato lui stesso ai fedelissimi, nel lunedì post amministrative, intanto un primo obiettivo...

