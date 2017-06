Non regge il patto sulla legge elettorale. Scontro Pd-M5s

L'accordo a quattro sulla legge elettorale vacilla sul Trentino-Alto Adige. Alla Camera, durante il voto segreto su un emendamento sul sistema elettorale della regione, presentato dalla deputata Micaela Biancofiore, la maggioranza che si era impegnata ad approvare la legge è stata battuta per 270 voti a 256, con un astenuto. Sull'emendamento i relatori avevano espresso parere contrario.

La maggioranza va sotto alla Camera su un emendamento segreto sul Trentino Alto Adige e il romanzo sulla legge elettorale forse finisce qui — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) 8 giugno 2017

La diretta dalla Camera dei Deputati

"La vostra parola non vale nulla, nulla, nulla". Ettore Rosato ha accusato il M5s di slealtà per l'approvazione dell'emendamento. "La legge elettorale va fatta ma un accordo si regge sulla base delle cose che si stabiliscono insieme, e i 5 Stelle in Commissione hanno bocciato quell'emendamento. Io condanno i franchi tiratori. Io le chiedo di sospendere questa seduta e la che la legge sia rimandata in Commissione".

"Voi avete 300 parlamentari. Se c'è un partito irresponsabile non siamo certo noi", ha replicato dai banchi grillini Danilo Toninelli, che ha sottolineato come "questo era un emendamento di giustizia" e rinfaccia al Pd "che volevate fare, che il Trentino fosse un feudo? M5s non voterà mai contro norme di giustizia. Dovevate votare contro voi se non lo volevate", dall'altro ribalta le accuse sui rapporti di forze e segnala "se non c'e' stata la maggioranza non e' colpa nostra. Noi siamo un gruppo che conta 80 deputati. Siete voi che non siete in grado di tenere il partito. Vergognatevi".

In mattinata il Movimento 5 Stella ha invitato i suoi deputati a riprendere il proprio voto e dimostrare al Pd che nel loro gruppo i franchi tiratori non esistono. Accusa mossa dal Partito Democratico dopo i 100 voti mancanti ieri alla Camera.