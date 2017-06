Il tabellone si accende per errore e svela i “franchi tiratori” del M5s

Pochi secondi. Un errore tecnico, secondo il presidente della Camera Laura Boldrini. Ma tanto è bastato per innescare lo scontro tra Pd e M5s sull'emendamento che ha fatto vacillare il patto a 4 sulla riforma della legge elettorale. Tutto succede quando viene messo in votazione un emendamento sul Trentino presentato dalla deputata di Forza Italia Micaela Biancofiore. Il voto è segreto. Il relatore Emanuele Fiano e la Commissione danno parere negativo. I deputati spingono il pulsante ma, come se ti trattasse di una votazione palese, sul tabellone di Montecitorio cominciano ad accendersi le luci. Fiano riesce a immortalare la scena.

I #cinquestelle fanno fallire la #LeggeElettorale. Per pochi secondi il voto è stato palese, loro hanno votato a favore questa è la prova. pic.twitter.com/wKcz78gTES — Emanuele Fiano (@emanuelefiano) 8 giugno 2017

Ed è proprio questa immagine a scatenare la bagarre. Infatti si vede chiaramente che il M5s ha votato a favore dell'emendamento e non contro come prevede l'accordo a 4 stretto con Forza Italia, Lega e Pd. E in Aula esplode il caos.

Il tabellone

La mappa di dove siedono in deputati in Aula