La legge elettorale è a rischio

Roma. L’aria in Transatlantico è sovreccitata fin dalle prime ore del mattino. “E’ tutto nelle mani di Danilo!”, dice Alessandro Di Battista, abbronzatura e sigaretta rollata in mano. “Danilo chi?”, gli chiedono. “Toninelli!”. “Eh, allora siamo a posto!”, ridacchiano i deputati del Pd, laddove Toninelli è il deputato delegato del M5s esperto di sistemi elettorali su cui il giudizio di uno che lo conosce bene, l’ex grillino Massimo Artini, è tombale: “Io non mi fido di un ex tenente dei...

