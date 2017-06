Draghi premier? Si può fare, parola di Berlusconi

Mario Draghi premier? Si può fare. Almeno per Silvio Berlusconi che, intervistato dal Quotidiano Nazionale, non nasconde il proprio apprezzamento per il governatore della Bce. Anche se la sua non è esattamente un'investitura ufficiale.

“È stato il mio governo - spiega il leader di Forza Italia - ad ottenere per Mario Draghi la guida della Banca centrale Europea, e non mi sono mai pentito di quella scelta. Dunque, ho grande stima di lui, sarebbe un ottimo premier ma non credo sia interessato a lasciare il ruolo in Europa”.

Se ne riparlerà, forse. Magari dopo le prossime elezioni. “Immagino - prosegue Berlusconi - che Renzi voglia tornare a Palazzo Chigi vincendo le elezioni. Noi ovviamente faremo tutto il possibile per evitarlo, perché vogliamo vincerle e portare a Palazzo Chigi un nostro candidato”. Un papabile c'è già: Mario Draghi.