Prodi e gli altri. La politica del replay

In Italia quando le cose vanno male di solito si restaura, si rivernicia, si riproduce, ed è quasi un rito apotropaico, uno scongiuro, un esorcismo. “D’altra parte siamo in un’epoca di transizione”, ci dice con tono pratico un grande finanziere sempre molto informato, lui che, innamorato della politica, pensa non sia un male rielaborare il passato, rivitalizzare gli antichi messaggi, persino abbandonarsi se necessario al revival e al déjà vu, “considerato che le cose vanno male e l’incertezza fa inacidire...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.