Guido Tabellini è un importante economista italiano, di fama internazionale: è stato rettore della Bocconi dal novembre 2008 all’ottobre del 2012, è autore di discusse e apprezzate monografie scientifiche, è stato scelto nel 2013 da Enrico Letta come membro della commissione dei trentacinque esperti che all’inizio di questa legislatura hanno elaborato un disegno complessivo in materia di riforme costituzionali, è apprezzato da Matteo Renzi al punto da essere stato il primo nome consultato nel 2014 per riempire la casella del...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.