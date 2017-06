Renzi e Alfano, D’Alema e Prodi. In politica tradire è una banalità

Roma. Alfano accusa Renzi di aver tramato per tradire Gentiloni a febbraio come già aveva tradito due anni fa quell’Enrico Letta che pure anche Alfano aveva a sua volta tradito entrando nel nuovo governo. E insomma Alfano, traditore di Letta in concorso con Renzi, si sente tradito da Renzi, che si sta accordando con Berlusconi per fare la legge elettorale, dunque tradisce il suo traditore imputandogli un altro tradimento. E nell’Italia politica, si sa, il tradimento ha un’eternità di foresta....

