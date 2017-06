Al direttore - In questo scenario confuso non ci sto capendo molto, caro Cerasa. Davvero Mattarella, una volta approvata la legge elettorale, scioglierà le Camere senza battere ciglio? Mi aiuti, vorrei orientarmi. Grazie. Luca Taddei E’ tutto molto semplice. Matteo Renzi e Silvio Berlusconi hanno un patto di ferro sul sistema elettorale. Il patto di ferro lo si desume non soltanto dall’intenzione esplicitata di votare una legge elettorale ma anche da un fatto anomalo e significativo: per accelerare le...

