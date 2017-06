Il mistero di "Matteo Renzi News" svelato da una gaffe

Può una pagina da 67 mila follower generare una corsa alla ricerca dell’amministratore? Sì, se questa è “Matteo Renzi News”, se dice di essere “La voce dei renziani sul web!”, con tanto di punto esclamativo.

Galeotto fu il fotomontaggio di Renzi e Totti e chi lo postò. L’ex premier e il Pupone a dito alzato, tricolore alle spalle e sotto la scritta “orgogliosi di questa generazione! Due grandi capitani”. Dal 29 maggio si sono susseguiti prima un numero indefinito di meme che prendevano in giro il post, poi la curiosità e l’interesse attorno a “Matteo Renzi News”, la pagina Facebook che ha pubblicato l’immagine.

Chi la gestisce assicura che “questa è una pagina non ufficiale, lo ricordiamo a tutte e tutti. Fatta da fans di Matteo” ma in realtà non sarebbe poi così spontanea come dice. “La pagina Matteo Renzi News è amministrata da collaboratori stretti dell’ex premier, probabilmente in forma organizzata”, scrive nel suo blog Lorenzo Borga, da tempo collaboratore del Foglio. Uno staff, come raccontato su Wired, che sarebbe coordinato da Alessio De Giorgi, già collaboratore di Matteo Renzi a Palazzo Chigi e fondatore di gay.it.

C’è voluta una gaffe del diretto interessato però a rendere la questione del chi-c’è-dietro-a-Matteo-Renzi-News virale. Un problema di risposte su Facebook, un account che risponde per un altro, una cosa banale, che ha svelato l’arcano.

Ma chi è questo De Giorgi? Ne ha parlato Claudio Bozza sul Foglio di giovedì descrivendo il piano di Matteo Renzi per combattere le fake news grilline sui social network.