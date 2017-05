Un settembre al voto

Che i voucher c’entrino, parecchio, con le inusuali elezioni post balneari che si prospettano, è chiaro. L’abolizione dei praticissimi tagliandi per il lavoro random rischia di mandare all’aria la stagione. Dalla Romagna alla Liguria lanciano l’allarme gli operatori turistici che non sanno più come pagare bagnini e camerieri. Reintrodurre, si deve. È l’ombrellone che ce lo chiede. Ma la reintroduzione dei voucher potrebbe essere il granello di sabbia che blocca l’azione di governo, la buccia di cocomero su cui scivola...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.