L’ultima battaglia dell’Angelino immortale si chiama sbarramento al 3 per cento. “Renzi è inaffidabile”

Roma. Quando Alfano ha riferito loro le parole di Renzi – compreso quel passaggio quasi derisorio sulla Merkel “che, caro Angelino, dovrebbe convincere Berlusconi a candidarvi tutti in un nuovo Partito popolare italiano” – il ministro degli Esteri (e leader) li ha fatti tutti spaventare e arrabbiare, allo stesso tempo. Insomma un successo. E allora, riuniti ieri pomeriggio nella sede del partitino, in via del Governo Vecchio, i ministri e i capigruppo, i dirigenti di Area popolare, hanno rapidamente messo...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.