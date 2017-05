Con le elezioni vicine, Renzi dovrà decidere da che parte stare: Merkel o Trump?

Prendiamo per buono almeno uno degli argomenti di Matteo Renzi sulle elezioni autunnali: l’opportunità e l’utilità di allineare la scadenza italiana a quella tedesca, avvicinandola quanto possibile a francesi e inglesi. Volando alto, si può pensare che in questo modo l’Italia possa presentarsi a pieno titolo e in buona salute politica ai nastri di partenza della nuova stagione europea. Quando, come hanno ripetuto nell’arco di poche ore Angela Merkel, Emmanuel Macron e Mario Draghi, si potrà perfino rimettere mano ai...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.