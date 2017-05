La destra c'est Fini

Roma. “Trent’anni fa, di questi tempi, andavamo in giro per l’Italia a bordo di una Ritmo bianca diesel. Era giugno del 1987 e lui si candidava contro Rauti a segretario del Msi. Sarebbe stato eletto di lì a poco. Ma chi me lo doveva dire a me che finiva così?”, dice in romanesco bonario Checchino Proietti, lui che per trent’anni è stato il Sancho Panza di Gianfranco Fini, l’autista, il confidente, l’amico, il segretario particolare, il tuttofare. “Chi me lo...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.