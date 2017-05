E alla fine anche l'Italia, nonostante tutto, si è lasciata conquistare dalla Germania di Angela Merkel. Che sarà anche il baluardo dell'Europa dell'austerità, ma ha un sistema elettorale che piace tantissimo ai nostri principali partiti. Movimento 5 Stelle in testa.

Un Orlando furioso “Sì: abbiamo un serio problema di classe dirigente. E i populismi non si combattono avvicinandosi al Cav”. Parla il ministro della Giustizia

Infatti, dopo la consultazione online sul proprio blog, anche Beppe Grillo ha dato il via libera ad una riforma della legge elettorale che si ispiri al modello tedesco (27.473 i militanti favorevoli, solo 1.532 i contrari). Il comico, però, detta alcune condizioni. “La legge elettorale che il MoVimento 5 Stelle voterà in Parlamento - spiega - sarà il proporzionale tedesco con soglia di sbarramento al 5% ed eventuali correttivi, costituzionalmente legittimi, per garantire una maggiore governabilità, così come sancito dai nostri iscritti. È una legge elettorale costituzionale, la prima ad esserlo dopo la vergogna del Porcellum e dopo il pastrocchio dell'Italicum che è stato stroncato dalla Consulta. Non siamo disposti a scendere a compromessi né a votare altre corbellerie incostituzionali come il Verdinellum e il Rosatellum. La discussione sulla legge elettorale da noi proposta deve avvenire in maniera trasparente nella sede apposita: il Parlamento. Sappiamo tutti che Renzi e Berlusconi si stanno organizzando per un'alleanza pre e post elettorale, ma la legge elettorale non deve diventare ancora una volta merce di scambio. Gli italiani devono avere una legge elettorale costituzionale e chiara che consenta loro di scegliere se governare il Paese con il MoVimento 5 Stelle o farsi governare dall'alleanza Pd - Forza Italia, come è da 20 anni a questa parte”.

Non solo, per Grillo, una volta raggiunto l'accordo sulla legge elettorale, si può tornare alle urne. Per questo fissa anche la data: il 10 settembre, prima che i parlamentari arrivino “al giorno della loro pensione da privilegiati che scatta il 15 settembre”. Insomma mai come oggi un'intesa tra Pd, Forza Italia e M5s sul “tedesco” sembra a portata di mano.

Il Nazareno bis parla tedesco Il giro di Silvio Berlusconi ha ripreso i contatti con Matteo Renzi. Ecco la sua proposta

Questa mattina, in vista della direzione di domani, il Pd ha avviato gli incontri con le altre forze politiche. Matteo Renzi non è mai stato un grande sostenitore del proporzionale, ma la strada ormai è tracciata. Certo, la svolta non piace alla parte dei Democratici guidata da Andrea Orlando. E anche Angelino Alfano non gradisce lo sbarramento 5%. Ma se Pd, Forza Italia e M5s trovano l'accordo non ci sarà molto da discutere.