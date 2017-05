Torna Laura Palmer e ritrova D'Alema

Venerdì il Corriere della sera ha pubblicato un’intervista a tutta pagina “cazzulla”, nel senso di Aldo Cazzullo (voto 9), in cui Massimo D’Alema è tornato a riproporsi come stratega e pensatore ad uso di tutti quelli che si sentono di sinistra e vedono il Pd di Renzi come il fumo negli occhi. Venerdì in serata è tornata anche Laura Palmer, Twin Peaks, terza stagione. Punti di catastrofe dell’immaginario, diciamo. Ventisei anni fa la serie di Lynch si...

