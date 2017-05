La fobia del compromesso politico è una cosa strana, almeno in Italia. Siamo nati da un compromesso, quello tra la monarchia sabauda, i garibaldini che “obbedisco”, e il repubblicanesimo mazziniano. Siamo cresciuti nel compromesso trasformista dello stato liberale prefascista, tra socialismo, giolittismo e prima ancora sinistra e destra in alternanza di regime. Il fascismo è stato a suo modo un compromesso con esiti totalitari e catastrofici, ma un compromesso, almeno fino all’emanazione delle leggi razziali e all’entrata in guerra dalla...

