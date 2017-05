"Caro Orlando, non possiamo allearci con chi ci considera dei fascisti"

Roma. Il Pd ha un problema di selezione della classe dirigente e un leader che difficilmente può unire tutto il centrosinistra, ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando al Foglio, che rilancia anche sul tema della formazione. Il Pd ha intitolato la scuola di politica a Pier Paolo Pasolini, ma che cosa c’entri, dice Orlando, “sinceramente non lo so. Credo che Pasolini sia l’antirenzismo per definizione. C’è una lettura del moderno di Pasolini che è sicuramente uno stimolo critico, ma...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.