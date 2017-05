Mdp non si vaccina dal grillismo

In genere le vaccinazioni sono un tema politico nei paesi sottosviluppati. Se se ne parla in Italia, dove non c’è (ancora) un’emergenza di epidemie (finora contenute), evidentemente è perché a essere sottosviluppato è il dibattito politico. In ogni caso i vaccini sono diventati un argomento utile per inquadrare le forze politiche e misurare il loro tasso di populismo o cialtronismo. Un caso emblematico è la posizione della neonata sinistra di Mdp-Articolo 1, che sta imboccando la traiettoria opposta del M5s....

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.