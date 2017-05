Roma. Non vai a votare? Devi essere tassato. Prendi una multa? La paghi in base al reddito. Fra le possibilità offerte da Rousseau, il “sistema operativo del M5s”, c’è quella di consentire alla “gggente” di travestirsi da legislatore: “E’ una rivoluzione, un rovesciamento di prospettiva, una prima volta mondiale: sarai tu, onesto cittadino, a proporre e scrivere le leggi che i portavoce del Movimento 5 Stelle presenteranno in Parlamento. Le leggi non saranno più una prerogativa di (dis)onorevoli e lobbisti,...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.