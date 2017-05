Il voto utile

L’ultimo stadio delle grandi manovre per la riforma elettorale è una bozza d’intesa tra Pd e Forza Italia – quindi Renzi e Berlusconi – per l’accoppiata “sistema tedesco più voto anticipato”. L’accordo su un proporzionale con soglia di sbarramento (magari con un premio di maggioranza) non dispiace al Pd e tirerebbe il Cav. fuori dall’angolo del maggioritario che lo schiaccerebbe sulla Lega lepenista di Salvini. Renzi, in cambio di una legge elettorale che non gli dispiace, otterrebbe il voto in...

