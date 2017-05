Professor Cassese, ha ragione Fazio nel sostenere che il tetto dei 240 mila euro lordi annui non dovrebbe applicarsi alla Rai? O ha ragione chi quel tetto vuole imporlo alla Rai? Il conduttore Fabio Fazio ha sostenuto che, se la Rai è un’impresa, se essa è in concorrenza con altre imprese televisive (non mi soffermo sul duopolio), deve seguire le regole del mercato: non può stabilire limiti e tetti generali, rapportati a quelli dell’amministrazione statale. Altrimenti, esce dal mercato. ...

