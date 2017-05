Qualcosa è successo, e non una catastrofe

Qualcosa è successo. Macron può sempre fallire, il potere alla fine fallisce, anche quello che entra nella leggenda. Ma gli ultimi due presidenti della Repubblica in Francia hanno fallito subito, senza por tempo in mezzo. Stavolta, date le premesse, nessuno può escludere un ciclo di dieci anni di stabilità e di movimento. Intanto è fallita l’azienda familiare più prosperosa di sfruttamento della collera nazionalsocialisteggiante antieuropea, il lepenismo. Anche la virtuale rielezione di Angela Merkel per un quarto mandato è interessante,...

