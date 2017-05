Niente a che vedere con “l'esercito di Silvio” o coi “promotori della libertà”. Le “magliette gialle” di Matteo Renzi non sono (ancora) una macchina elettorale in moto per cercare di conquistare quanti più voti possibili. Ma è chiaro che l'iniziativa nasce anche per questo. Perché in tempi di crescente antipolitica c'è bisogno di dimostrare che i partiti sono ancora vivi. Capaci di mobilitare cittadini e cittadine. E, soprattutto, di occuparsi dei problemi reali delle persone.

Così, ieri, “l'esercito” di Matteo è sceso in strada per ripulire Roma. Ed è solo l'inizio. Domenica prossima, infatti, si replica. È lo stesso leader del Pd ad annunciarlo su Facebook: “Sto chiedendo a tutti i parlamentari di utilizzare questa domenica per andare – insieme ai volontari dei circoli, ai consiglieri regionali di tutta Italia, agli amministratori locali, ai cittadini che vogliono darci una mano – nelle zone del terremoto. Abbiamo oltre trecento parlamentari, centinaia di consiglieri regionali, migliaia di circoli. La giornata di domenica la passeremo ciascuno in un comune diverso di quelli colpiti dal sisma. Il PD sarà in tutti i comuni”.

E ancora: “Questa delle magliette gialle di domenica prossima, nelle zone del terremoto, è una buona opportunità. Chi vuole darci una mano lo faccia anche se non è parlamentare. Non dobbiamo lasciare nessun comune da solo. Dobbiamo andare ovunque, anche nei territori più piccoli che giustamente temono l'abbandono. Se ce la mettiamo tutta riusciamo a coprire ciascun comune. Avanti, insieme”.

Insomma la mobilitazione è lanciata. E a chi gli contesta che “è bello scaricare tutta la colpa della ricostruzione a rilento sulla burocrazia”, replica: “Non scarichiamo nulla. Noi usciamo dal palazzo e andiamo a toccare con mano lo stato dell'arte”. Maglietta gialla la trionferà.