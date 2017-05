Roma. “Io sono un sostenitore dell’alleanza con il M5s”, dice spesso Claudio Borghi, che non è solo un ariete televisivo della nuova Lega sovranista e nazionale, ma è uno di quelli che con Matteo Salvini ci parla spesso. E allora, adesso che ha vinto le primarie, ora che domenica la sua leadership sarà confermata dagli organismi di partito, con il suo ottanta per cento Salvini galvanizza e spaventa, insieme, in un intreccio di umori, passioni e timori che accelerano il...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.