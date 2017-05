Euro e compasso. Parla Borghi, il guru di Salvini

"Nella Lega nessuno mi ha mai detto in faccia che la nostra linea era sbagliata”, dice Claudio Borghi, l’economista di Matteo Salvini, l’ideologo della svolta antieuro. E insomma tutti zitti. Finché le cose andavano bene. Adesso invece Roberto Maroni critica la svolta lepenista. “C’è una minoranza che legittimamente critica. Prima Maroni però non aveva mai espresso critiche”. Prima che Marine Le Pen perdesse in Francia. “Tutti seguivano il vento. E forse Maroni pensava che il momento non era opportuno. Non...

