Infiltrazioni (elettorali) nel M5s

Le candidature alle elezioni comunali confermano che Taranto è una città che “guarda al passato remoto”, come ha scritto Sofri sul Foglio. L’offerta politica per le amministrative di giugno è quella che potrebbe mettere a disposizione una “seconda Alcatraz” (copyright Gazzetta del Mezzogiorno). Sebastio, procuratore in pensione, pronto a raccogliere i voti dei giureconsulti. L’ex presidente del Tribunale di sorveglianza, Brandimarte, e Baldassari, direttrice del carcere, si disputano i voti di carcerieri e carcerati. Giancarlo Cito, personaggio al centro di...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.