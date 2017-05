Gli anti europeisti in mutande

Sta succedendo tutto in fretta, sì, ma sta succedendo davvero, e quello che fino a poco tempo fa poteva sembrare solo un sogno lentamente sta diventando realtà, e giorno dopo giorno è sempre più evidente che il partito degli anti europeisti, dopo la sconfitta di Marine Le Pen, e non solo quella, guardandosi allo specchio si ritrova improvvisamente in mutande. I populisti non vincono da nessuna parte, zeru tituli. L’economia europea va come un treno, molti tituli. La disoccupazione migliora...

