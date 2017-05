Effetto Francia sul Corriere della Sera

Roma. “Stiamo schisci”. La popolare espressione milanese che invita a tenere un basso profilo, viene subito in mente guardando come il Corriere della Sera ha trattato la rivelazione del bi-direttore Ferruccio de Bortoli. Nel suo libro “Poteri forti (o quasi)” scrive che Maria Elena Boschi ha chiesto a Federico Ghizzoni, gran capo di Unicredit, di salvare la Banca dell’Etruria nella quale era vicepresidente il padre del ministro. Il quotidiano di Via Solferino ha anticipato il libro nella edizione di martedì,...

