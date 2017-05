Roma. Ieri la Stampa ha pubblicato un’intervista con Luigi Di Maio, che è considerato il candidato premier del Movimento cinque stelle alle prossime elezioni. Di Maio ha provato a spiegare le sue posizioni in politica estera, ma il tentativo di spiegazione non è riuscito: invece che chiarire, le sue risposte complicano. Prendiamo la questione della guerra all’Isis: “Il Movimento condivide le operazioni militari a Mosul e Raqqa?”. Di Maio risponde: “No, non risolvono il problema. Il saldo delle iniziative militari...

