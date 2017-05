Gli uomini e le donne di Gentiloni lavorano per un lungo futuro a Chigi

Roma. La presenza gentiloniana a Palazzo Chigi è discreta, nello stile dello stesso Paolo Gentiloni. Insomma: c’è, anche se non sembra. Bastava dare un’occhiata a marzo alle liste per i consigli di amministrazione delle società partecipate dallo stato presentate dal Tesoro, per capire la differenza con Matteo Renzi: mentre il predecessore le aveva riempite di toscani, compresi alcuni finanziatori delle sue campagne elettorali, l’attuale presidente del Consiglio ha lasciato traccia indicando Luca Bader nel cda di Leonardo, ex Finmeccanica, il...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.