Per alcuni è un passo avanti che, finalmente, dà ai cittadini la possibilità di difendersi in casa propria. Per altri un piccolo passo, non ancora sufficiente. Per altri ancora un completo disastro, inutile e se non addirittura dannoso. La modifica dell'articolo 59 del codice penale sulla legittima difesa che oggi verrà definitivamente votata alla Camera (per poi passare al Senato) continua e continuerà a far discutere.

Ieri Pd e Alternativa Popolare hanno trovato l'accordo per ampliare i “confini” di quanto previsto dal testo originale. E l'Aula della Camera ha detto sì all'articolo 1 con 227 voti favorevoli, 145 contrari e due astenuti. Sarà quindi considerata legittima difesa “la reazione a un'aggressione commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell'introduzione in casa, in negozio o in ufficio con violenza alle persone e alle cose ovvero con minaccia o con inganno”. Non solo ci sarà legittima difesa “in situazioni che comportino un pericolo attuale per la vita, per l'integrità fisica o per la libertà personale e sessuale”. La reazione dovrà comunque essere proporzionata.

Per la Lega, che rivendica di essere stato il primo partito a presentare una proposta di legge sulla legittima difesa, quella che è in discussione alla Camera è una “legge truffa”. All'ultimo anche Forza Italia, dopo aver votato a favore degli emendamenti, ha votato contro l'articolo 1.