La Lombardia vuole l'indipendenza. Maroni indice il referendum

Il governatore leghista della Lombardia, Roberto Maroni, ha annunciato di voler indire un referendum per l'autonomia della Lombardia dall'Italia. Domani, in riunione di giunta, Maroni specificherà la data in cui si terrà la consultazione. Presumibilmente il voto sarà in ottobre, lo stesso giorno in cui si terrà un referendum sull’indipendenza veneta.

Il governatore leghista del Veneto, Luca Zaia, ha infatti promesso una consultazione per l'autonomia della regione da lui guidata dal resto dell'Italia, una questione che si trascina da decenni e che nel corso degli anni ha già visto molti tentativi – falliti – di secessione "amatoriale".

"Oggi sentirò il presidente Zaia – ha detto Maroni alla stampa – e domani annuncerò la data" del referendum.