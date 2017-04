Emiliano è stato escluso dalle primarie in Liguria e Lombardia

Michele Emiliano è stato escluso dalle primarie in Lombardia e Liguria per non aver presentato il minimo delle firme necessarie per candidarsi nelle due regioni. Come spiega il regolamento del Partito democratico, ogni lista collegata ad un candidato alla segreteria deve essere sottoscritta da almeno cinquanta iscritti in ciascun Collegio. Per essere valide le liste devono essere presenti in almeno la metà dei Collegi di una Circoscrizione regionale, quindi delle province di ogni singola Regione, mentre la mozione di Emiliano è riuscita a raccogliere le firme necessarie solo nel collegio di Genova, per la Liguria, e in cinque collegi della Lombardia su dodici.