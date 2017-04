Il futuro secondo i Casaleggio boys: esami di salute mentale per chi governa

Chissà se chi ha partecipato al Sum 01 organizzato da Davide Casaleggio a Ivrea ha veramente capito qualcosa di più, così come recitava il claim dell'evento, del futuro. Di certo c'è che alcuni degli interventi avevano il sapore del solito passato. Su tutti quello della psicologa e scrittrice Maria Rita Parsi che, dopo aver confessato la sua natura “complottista” e aver spiegato che in fondo in fondo Donald Trump ha bombardato la Siria perché il mondo va avanti anche grazie alla vendita di armi, si è lanciata in un'analisi piuttosto ardita sulla salute mentale di chi ci governa.

“Avete mai letto - si è domandata - nel discorso mimico gestuale dei nostri governanti la loro salute mentale? Nessuno ne parla mai? Nessuno dice mai come mette la bocca Trump? Che gesti fa? Che postura tiene?”

E ancora: “I miei colleghi, i miei maestri, quelli che hanno avuto il costume di decodificare il linguaggio non-verbale, oltre che quello verbale, hanno parlato tanto a lungo del comportamento e dell’atteggiamento fisico dei nazisti, dei fascisti, dei toni, dell’uso della voce, c’è la terapia psico-vocale, si capiscono un mare di cose. Come mai tutti questi strumenti non vengono mai usati per parlare della salute mentale di chi ci governa? Io direi, scusate, se vogliamo capire il futuro del mondo mettiamo le nostre famiglie e i nostri bambini in mano a gente che la salute mentale ce l’ha. O che, se non ce l’ha, si cura”.

Nessuno vuole lanciarsi in interpretazioni del pensiero della dottoressa Parsi, per carità. Ma una domanda appare legittima: la dottoressa voleva forse dirci che siamo governati da instabili mentali che ricordano tanto i nazisti e i fascisti? Chissà. Chissà cosa ne pensa, ad esempio, Enrico Mentana. Lui che, introducendo il suo intervento a Ivrea, ha spiegato che uno va agli incontri “se non trova che la compagnia sia disdicevole”. Gli è piaciuta la compagnia?

Il video dell'intervento di Maria Rita Parsi